Um policial militar, de 40 anos, atirou em um homem para defender o cunhado durante uma briga na noite dessa segunda-feira (22/4), no bairro Solar do Barreiro, na Região do Barreiro de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o militar estava em casa quando escutou uma gritaria em um apartamento do primeiro andar do prédio. A esposa do policial identificou a voz do irmão no meio da briga e o casal foi até o imóvel para verificar.

Dentro do apartamento do cunhado, o policial encontrou a porta do imóvel aberta com dois indivíduos desconhecidos dentro. Um deles, de 25 anos, estava com uma faca e indo em direção ao cunhado do militar, afirmando que iria matá-lo.

O policial se identificou como militar e ordenou que o estranho soltasse a faca, o que não foi obedecido. Mesmo com diversas ordens para se afastar, o homem de 25 anos continuou ameaçando o cunhado do PM com a faca.

Dessa forma, o militar atirou contra o suspeito, que largou a faca e fugiu com o colega, de 26 anos. Logo depois, uma viatura encontrou o homem baleado caído em uma rua do bairro e o socorreu para a UPA do Barreiro. Depois do primeiro atendimento, ele foi transferido para o Hospital João XXIII, onde segue internado sob escolta.

As providências de Polícia Judiciária Militar foram adotadas. O militar foi preso em flagrante e conduzido para o batalhão. A arma usada por ele durante a ação foi apreendida juntamente com um carregador com 19 munições.

A polícia segue em busca do homem, de 26 anos, que entrou no apartamento junto com o suspeito baleado. O caso foi passado para a Polícia Civil.