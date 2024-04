As forças de segurança de Minas Gerais seguem à procura de Deivid Antônio de Souza, de 35 anos, que fugiu do presídio de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 29 de fevereiro deste ano. Na ocasião, outros oito detentos conseguiram escapar, mas foram recapturados.

Deivid, junto aos outros presos, aproveitou o momento de banho de sol para fugir por uma tela cerrada. O local da fuga não era monitorado por câmeras.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), ele possui passagens pelo sistema prisional, sendo a primeira em 2008, no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. Ele estava preso em Santa Luzia desde setembro de 2023.

Em fevereiro deste ano, Deivid foi julgado e condenado a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A pena deveria ser cumprida em regime fechado, sem nenhum benefício.





Fuga e prisões



Um dos fugitivos foi encontrado na própria rua do presídio. Já o segundo estava tentando entrar em um prédio da região. Victor André Luiz Gomes Soares, de 20 anos, foi o terceiro preso.

João Batista Freire Rodrigues Filho, de 34 anos, foi preso no dia 4 de março, quando circulava em via pública em Juatuba, na Grande BH.

Outros dois fugitivos foram localizados também no dia 4, no Bairro Vila Ferraz, em Santa Luzia, depois de denúncia anônima.

Já Kelven Rodrigues Reis, de 18, e Tharley, de 22, foram localizados em uma casa na Rua Alberto Rodrigues da Silva, no Bairro Palmital, a pouco mais de dois quilômetros de distância do presídio de Santa Luzia, no dia 5 de março.

Eles tentaram fugir, acabaram feridos e foram levados para a UPA São Benedito, no bairro de nome homônimo. A polícia não detalhou o tipo de lesão sofrida pelos criminosos, apenas que eles foram liberados.

Fugas em Minas Gerais

Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em janeiro deste ano, as penitenciárias administradas pelo Governo de Minas Gerais registraram oito fugas de presos.

De acordo com a pasta, nos últimos dois anos, houve uma queda no registro de fugas das prisões no estado. Em 2022, foram registradas 49 fugas, contra 28 em 2023, uma diminuição de 43%.

No ano passado, as forças de segurança conseguiram recapturar 16 prisioneiros. Já em 2022, 34 retornaram aos presídios.

Atualmente, Minas Gerais possui 172 unidades prisionais, com cerca de 60 mil presos.