Um motociclista que não teve a idade revelada morreu em um acidente entre duas motos e uma carreta no Anel Viário Ayrton Senna, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A batida foi na noite dessa segunda-feira (22/4).

Segundo o relato do condutor da carreta, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo com a carreta, que vinha no sentido oposto, e foi esmagado pela roda dianteira.

O outro motociclista foi atingido pela primeira moto, perdeu o controle e caiu, mas não sofreu ferimentos. O motorista da carreta também não ficou ferido.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local da batida apoiando a equipe do Corpo de Bombeiros acionada para atender a ocorrência. A funerária foi acionada para a remoção do corpo.