O Atlético recebe o Peñarol, na Arena MRV, nesta terça-feira (23/4), às 21h. O jogo é válido pela 3ª rodada da Copa Conmebol Libertadores. A expectativa é de casa cheia e, por isso, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a MetroBH realizam uma operação de trânsito e transporte especial para o jogo.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, BPTran e Guarda Municipal) vão monitorar o trânsito na região, antes, durante e ao final do evento. Os agentes vão garantir as condições de segurança do trânsito e orientar os pedestres.

Intervenções no trânsito

Desde às 20h de segunda-feira (22) foram implantadas faixas de orientação e as sinalizações de reservas de área (proibição de estacionamento) e alteração de circulação no entorno da Arena MRV para garantir a fluidez do trânsito no dia do evento.

Foi implantada a alteração de circulação das ruas Zilka Monteiro Pena, Visconde de Mauá, Nevada, Evangelina Prates, Sebastião Fernandes Brandão, no Califórnia; da R. Gentil Portugal do Brasil até à entrada do Condomínio Mundi, no Camargos; e também das ruas Prateada e Lilás, no João Pinheiro.

Foram realizadas interdições com controle de acesso dos veículos de moradores pelos Staff/Arena MRV nas vias do entorno do estádio, no bairro Califórnia:

Rua Cristina Maria de Assis, entre as ruas José Cláudio Sanches e Provisória;

Rua Crepúsculo, entre as ruas José Cláudio Sanches e Cristina Maria de Assis;

Rua Walfrido Mendes, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Romualdo Cançado Netto;

Rua Romualdo Cançado Netto, entre as ruas Augusto Ferreira e Walfrido Mendes;

Rua Margarida de Assis Fonseca, entre as ruas Sebastião Fernandes Brandão e Ernesto Pereira;

Rua Evangelina Prates, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Nevada.

Implantação, três horas antes do início da partida, de uma pista reversível operacional no contrafluxo da Via Expressa, entre o viaduto do Anel Rodoviário e a Av. Teleférico. Essa mudança vai ocorrer durante a chegada ao estádio, melhorando a fluidez do trânsito para quem não deseja acessar a Arena MRV e vai em direção a Contagem.

Metrô BH

O Metrô BH informa que a estação Eldorado, que normalmente fecha às 23h como todas as estações, ficará aberta até 0h, com bilheterias em funcionamento, para atender os usuários que irão ao jogo na Arena MRV, nesta terça-feira (23/04). As demais estações também estarão abertas após 23h, mas somente para desembarque.

O intervalo entre os trens será de 15 minutos. O Centro de Controle Operacional do Metrô BH irá monitorar a demanda de passageiros e se necessário viagens extras serão ofertadas.