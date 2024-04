crédito: Edu Oliveira/EM/D.A.Press

Ônibus chegou a derrubar as grades da estação

Um ônibus da linha Move 65 Vilarinho/Centro bateu e derrubou grades da Estação Vilarinho, nesta quarta-feira (24). Nas fotos é possível ver parte do ônibus articulado atravessado entre as grades, que estão derrubadas no chão. Um cone foi usado para sinalizar o acidente.

Segundo a BHTrans, o veículo estava se deslocando para a garagem. Portanto, não havia passageiro no ônibus.



Um reboque pesado foi acionado para retirar um ônibus na saída da Estação Vilarinho. A via liberada por volta das 12h05. As causas do acidente serão apuradas.