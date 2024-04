Sete pessoas morreram em um acidente com ônibus na madrugada desta quarta-feira (17/4), na rodovia MG-120, altura da cidade de São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus desceu uma ribanceira e tombou à margem da pista. O motorista, de 46 anos, relatou à polícia que perdeu o controle da direção quando alguns animais atravessaram a rodovia na frente do ônibus. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

Quinze pessoas foram socorridas pelos bombeiros e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de São João Evangelista. Cinco pessoas ficaram presas às ferragens do veículo. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

Ônibus com 40 pessoas tombou na MG-120 CBMMG

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o ônibus tem autorização para transporte fretado intermunicipal eventual. Na hora do acidente, o veículo levava 40 passageiros.

A Sampaio Turismo, a empresa responsável pelo ônibus, também alegou ser legalizada e ter autorização do estado para realizar as viagens. Ainda de acordo com a empresa, o motorista que dirigia o veículo também tem a documentação exigida. O responsável pela Sampaio Turismo está a caminho do local do acidente e outros esclarecimentos serão prestados por ele ou pelo advogado do caso.



Sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas em acidente com ônibus na MG-120 PMRv/Divulgação

O ônibus, que saiu de Belo Horizonte e seguia sentido Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, tombou entre as cidades de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí. Um guincho foi acionado para destombar o veículo.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está no local do acidente a fim de realizar o levantamento do número de vítimas, além da coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação.

A equipe da PCMG apura as circunstâncias e a causa do acidente. A ocorrência se encontra em andamento com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.