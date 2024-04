Um homem, de 21 anos, suspeito de assaltar três jovens foi preso ao se envolver em um acidente de carro durante a fuga na noite dessa terça-feira (16/4), no Bairro Vista do Sol, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, as três vítimas, de 20 e 21 anos, estavam no mirante Vista do Sol sentados próximos ao veículo Volkswagen Fox quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto.

O homem que estava na garupa levantou a blusa e mostrou uma arma. A dupla exigiu que as vítimas entregassem os celulares desbloqueados, pegou a chave do carro e disse para não reagirem. Depois, os suspeitos ordenaram que o trio saísse do local em fila indiana, sem olhar para trás. Os suspeitos fugiram pela BR-381.

Durante operação de cerco e bloqueio, na Avenida José Cândido da Silveira, em Sabará, os militares viram uma motocicleta e um carro semelhantes ao da ocorrência em alta velocidade e iniciaram a perseguição. O homem na moto acelerou e fugiu sentido Alto Vera Cruz.

O condutor do carro subiu na calçada e estourou os pneus do veículo. Ele parou na Avenida dos Andradas, desceu do carro e começou a fugir a pé, sendo localizado e preso dentro de uma padaria.

As vítimas reconheceram o homem. Durante buscas no interior do carro, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo. O suspeito reclamou de dor no tornozelo esquerdo e foi levado para a UPA Leste. Depois, o homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Os três celulares das vítimas não foram encontrados. A Polícia Militar segue procurando pelo colega do suspeito.