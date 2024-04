Um incêndio de grandes proporções atinge um lote vago na Rua Monte Real, no Bairro Granja de Freitas, na região Leste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (16/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no fim da tarde. Moradores próximos ao local do incêndio filmaram o momento em que as chamas começaram a subir e a ameaçar os imóveis vizinhos.

Ainda de acordo com a corporação, a força das chamas e o calor fizeram com que janelas das casas e apartamentos mais próximos ao local estourassem.

O fogo já é combatido pelos militares. Não há registro de feridos.