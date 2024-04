A Prefeitura de Belo Horizonte abriu nesta terça-feira (16/4) mais três locais para aplicação da vacina contra a gripe, que vão funcionar durante a semana em horários específicos.

Veja os locais:



Abertta Saúde

Avenida Bernardo Monteiro, 831 - Funcionários

Vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

CEM IPSEMG

Avenida Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia

Vacinação de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Núcleo Stellantis Saúde BH

Rua Paulo Piedade Campos, 360 - Estoril

Vacinação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14 às 17h

Além das novas localidades, o imunizante segue disponível nos 152 centros de saúde e em outros quatro pontos extras. Veja a relação de endereços no portal da PBH clicando aqui.



BH se prepara para onda de doenças respiratórias



Com a proximidade do fim do pico dos casos de dengue, Belo Horizonte agora se prepara para enfrentar uma onda de doenças respiratórias e acende o alerta para as crianças, público mais vulnerável. No intervalo de um mês, os atendimentos pediátricos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital subiram quase 90%, conforme mostra reportagem do EM publicada na quarta-feira (10/4) passada.

O número sobe para 109% nos atendimentos feitos nos centros de saúde espalhados por BH no mesmo período. Foram 6.122 notificações em fevereiro e 12.466 em março. O plano da prefeitura controlar esse cenário, apresentado no último dia 10 de abril, em coletiva à imprensa, se baseia em três pilares: vacinação, contratação de profissionais e ampliação de leitos hospitalares.



Quem pode se vacinar contra gripe em BH?

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhadores da Saúde;



Gestantes;

Puérperas (até 45 dias após o parto);

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;



Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);



Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Documentos



No momento da vacinação é indispensável que as pessoas que fazem parte do público prioritário apresentem o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. É necessário, também, que alguns dos grupos listados acima – como é o caso dos trabalhadores – levem um comprovante da função exercida. Portadores de doenças ou condições específicas de saúde devem apresentar laudo médico que comprove a condição.



Sobre a vacina



A vacina trivalente contra a influenza utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A detecção de anticorpos protetores se dá entre duas e três semanas depois da vacinação e apresenta, geralmente, duração de seis a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após quatro a seis semanas, e a proteção conferida pela vacinação é de aproximadamente 12 meses, sendo, portanto, necessário repetir a imunização todo ano, orienta o Ministério da Saúde, que estima vacinar 75 milhões de pessoas.