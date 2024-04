Proprietário da oficina encontrou sinais de arrombamento no local

Um incêndio destruiu carros em uma oficina mecânica na madrugada desta quarta-feira (17/4), no bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia seis veículos no local na hora do incêndio. Alguns foram destruídos pelo fogo.

O solicitante relatou muita fumaça e barulhos de estouro na loja. O proprietário da oficina encontrou sinais de arrombamento na porta de acesso.

Cabos de energia se romperam com as chamas e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas.

O local está isolado.