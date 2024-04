Ocorrência foi encerrada da Delegacia da Mulher, no Barro Preto, centro de BH

Uma mulher, de 33 anos, foi agredida, apedrejada e esfaqueada pelo ex-namorado na noite dessa terça-feira (16/4), no Bairro Paquetá, Região da Pampulha de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi até um bar na região para comprar balas para a filha de um ano quando o homem apareceu. De acordo com a mulher, o ex-companheiro se irritou com ela entrando no estabelecimento e disse: “Mulher minha não frequenta este tipo de lugar”.

O suspeito pegou pedras e jogou na vítima, além de sacar uma faca e atacá-la na cabeça. Ele fugiu depois o crime e ainda não foi localizado.

Ela ainda contou que teve um relacionamento com o suspeito por três anos e chegou a morar com ele por três meses. A mulher descreveu o ex-companheiro como ciumento possessivo e afirmou que já foi agredida por ele outras vezes.

Ela foi socorrida pela Polícia Militar para a UPA Santa Terezinha e precisou dar sete pontos na região da cabeça. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher e o caso será investigado.