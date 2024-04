Um homem, que não teve a idade divulgada, foi socorrido após um grave acidente na manhã desta terça-feira (16/4), na altura do KM 447 da BR-251, em Francisco Sá, na Região Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 6h. O motorista dirigia um Palio no sentido Grão Mogol quando bateu de frente com um caminhão, que estava no sentido contrário da pista.

A vítima foi retirada do veículo com a ajuda de equipamentos para cortar e expandir a lataria. Ela tinha uma suspeita de fratura na perna esquerda e foi encaminhada para um hospital da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O motorista do caminhão não ficou ferido.