Um homem, de 22 anos, que extorquia sexualmente mulheres há cinco anos, foi preso pela Polícia Civil de Betim, na Região metropolitana de Belo Horizonte, na última quinta-feira (11/4), mas o caso só foi revelado nesta terça-feira (16/4), pelo delegado Leonardo Mota.

Apenas uma vítima, que procurou a 4ª Delegacia de Polícia em Betim, no último dia 5 de abril, e fez a denúncia, foi identificada até o momento. Ela contou que, no início do ano passado, conheceu o suspeito em uma rede social e iniciaram conversas, que migraram para um aplicativo de troca de mensagens.

As investigações mostraram que o suspeito se identificava com um nome falso e começou a enviar à mulher fotos e vídeos íntimos.

Ela retornou com fotos íntimas suas. Pouco tempo depois, o suspeito pediu mais imagens íntimas da mulher, que encaminhou, em um período de um mês, diversos conteúdos.

O suspeito, então, interrompeu a comunicação com a vítima, mas no último dia 4, ele restabeleceu contato e disse precisar de dinheiro. A vítima respondeu que não tinha e foi quando as extorsões tiveram início.

“O suspeito ameaçava a vítima de divulgar as imagens íntimas caso ela não pagasse os valores estipulados, que variavam de R$ 2 a R$ 3 mil”, conta o delegado Mota. “Diante da gravidade dos fatos narrados, determinei a imediata instauração de inquérito policial para a apuração dos fatos”, complementou.

Na última quinta-feira (11), a vítima compareceu novamente à delegacia e informou que o investigado havia acabado de lhe enviar novas mensagens exigindo o recebimento de R$ 1000 reais para que as fotos e vídeos íntimos não fossem divulgados.

“Como as investigações já estavam em andamento e havia uma suspeita da identidade do suspeito, uma equipe de policiais civis se deslocou até a residência do indivíduo, onde ele foi localizado com o celular de mesmo número utilizado para extorquir a vítima”, explica o delegado.

O homem está preso e a polícia já identificou possíveis duas outras vítimas. “Mas estamos trabalhando para identificar mais mulheres, já que ele confessou, em interrogatório, que age dessa maneira há cinco anos. Vamos solicitar uma permissão judicial para rastrear as contas desse suspeito. Com certeza encontraremos muitas outras vítimas”, afirma o delegado Mota.