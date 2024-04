O motorista que dirigia o ônibus que tombou e matou sete pessoas na manhã desta quarta-feira (17/4) em São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, causou o acidente ao tentar desviar de cachorros. O ônibus saiu de Belo Horizonte e seguia sentido Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista informou que alguns cachorros atravessaram a via e que, na tentativa de desviar de um maior, perdeu o controle do veículo. Com isso, ele desceu uma ribanceira e tombou à margem da pista. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

O acidente ocorreu na rodovia MG-120, entre as cidades de São Pedro do Suaçuí e São João Evangelista. Além das sete vítimas fatais, outras 15 foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São João Evangelista, com ferimentos diversos e alguns com fraturas. A princípio, não há risco de vida. Mais dois passageiros foram dispensados de atendimento. Havia 24 passageiros no momento do acidente.

Regulamentação

A Sampaio Turismo, a empresa responsável pelo ônibus, informou ser legalizada e ter autorização do estado para realizar as viagens. Ainda de acordo com a empresa, o motorista que dirigia o veículo também tem a documentação exigida. O responsável pela Sampaio Turismo está a caminho do local do acidente e outros esclarecimentos serão prestados por ele ou pelo advogado da empresa.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos