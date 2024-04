O suspeito foi preso em flagrante pela PM de Uberaba, no Triângulo Mineiro

“Eu estava muito doido de tanta droga”, disse motorista de caminhão depois de entrar em contradição no momento que ele registrava ocorrência de roubo, nesta terça-feira (16/4), em posto de combustíveis de Uberaba, no Triângulo Mineiro. No local, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) pelos crimes de furto consumado e falsa comunicação de crime.



Inicialmente, segundo registro policial, o homem mentiu para os militares. Ele disse que, durante a madrugada, estava dormindo no caminhão numa rua localizada nas proximidades do posto. Foi quando dois indivíduos em uma motocicleta roubaram dele aproximadamente cinco paletes de carga de produtos perecíveis, um estepe e o celular. Um dos indivíduos estaria com uma arma de fogo.



No entanto, ainda conforme registro da PM, o homem entrou em contradição e imagens de câmeras de segurança mostraram o mesmo com prostitutas locais.



O motorista então confessou aos militares que utilizou parte da carga para pagar pelo uso de entorpecentes durante toda a madrugada. Em seguida, ele relatou que indivíduos em uma caminhonete S10 branca foram na frente e ele foi conduzindo o caminhão logo atrás. Em determinado local, não sabendo relatar o lugar exato, pois estava "muito doido de tanta droga", a carga foi transferida do caminhão para a caminhonete. Depois disso, ele contou que retornou ao pátio do posto.