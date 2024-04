Vídeos mostram em mais detalhes o acidente com ônibus que matou sete pessoas na madrugada desta quarta-feira (17/4), na rodovia MG-120, altura da cidade de São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.



Na gravação é possível ver o estrago causado pelo acidente, o ônibus tombado, os bambuzais destruídos e muitos destroços na pista. No vídeo gravado durante a madrugada, os bombeiros ajudam no resgate das vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus desceu uma ribanceira e tombou à margem da pista. O motorista, de 46 anos, relatou à polícia que perdeu o controle da direção quando alguns animais atravessaram a rodovia na frente do ônibus. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

Quinze pessoas foram socorridas pelos bombeiros e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de São João Evangelista. Cinco pessoas ficaram presas às ferragens do veículo. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

De acordo com comandante da Polícia Militar Rodoviária da região, Tenente Marcelo, os passageiros socorridos tiveram ferimentos diversos e fraturas. Em princípio sem risco de morte pelo que foi informado no hospital.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o ônibus tem autorização para transporte fretado intermunicipal eventual. A lista de passageiros que estavam veículo é de 40 pessoas. Contudo, o motorista informou ser entre 20 e 25 pessoas, pois alguns passageiros desceram antes.

Um guincho já está no local e realiza o destombamento do ônibus. Os bombeiros também trabalham no local do acidente. Segundo a corporação, os corpos serão identificados na medida em que forem sendo retirados das ferragens.