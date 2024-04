A rede de fast food Bob's foi condenada a pagar R$ 280 mil para um atendente que ficou paraplégico em um acidente de trânsito sofrido em Confins, na Grande BH. A decisão é da Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O atendente de balcão trabalhava na loja do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Depois da jornada de trabalho, o empregado dormiu enquanto pilotava uma motocicleta no trajeto de volta para casa e ficou paraplégico.



O atendente trabalhava de 21h50 às 5h50, e o acidente ocorreu por volta das 6h da manhã, provocando lesão na coluna e paralisia irreversível das pernas. Na ação trabalhista, ele sustentou que, naquele turno de 25 para 26/5/2015, tinha sido submetido a trabalho exaustivo, em razão da falta de oito empregados da sua equipe de 13 pessoas. O cansaço teria reduzido sua atenção na condução do veículo.

O pedido de indenização foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau. Mas o TRT da 3ª Região destacou que a empresa não havia comprovado seus argumentos sobre a jornada do empregado naquele dia, pois o controle de ponto não tinha sido preenchido. Também levou em conta o depoimento do gerente relatando que, no dia, muitos empregados haviam faltado.

Considerando as condições físicas do trabalhador e o fato de o trabalho ter contribuído para o evento (concausalidade), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) condenou a empresa a pagar indenização de R$ 200 mil por dano material e de R$ 80 mil por dano moral.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Bob's e aguarda resposta.