A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) segue com as ações de fiscalização na frota de ônibus da capital. Na manhã desta terça-feira (27), uma nova fase da Operação Tolerância Zero foi realizada em frente à garagem da Viação Anchieta, no bairro Dom Cabral, na região Noroeste.

De acordo com a PBH, oito ônibus foram fiscalizados no local, sendo 23 irregularidades identificadas. Um deles dos veículos teve a autorização de tráfego recolhida ao apresentar problemas no limpador de para-brisa. Ele só voltará a circular após o problema ser resolvido.

Já os outros sete veículos tiveram autuações referentes à limpeza interna, problemas no extintor de incêndio, layout interno e ausência do quadro de horários dentro do veículo. Os problemas foram resolvidos no local e eles puderam seguir viagem.

Segundo o superintendente de mobilidade da capital, André Dantas, a operação vai ajudar a garantir a boa condição da frota e a segurança dos passageiros. “Estamos intensificando a fiscalização dos veículos do transporte coletivo na capital e esse trabalho conjunto do Tolerância Zero é fundamental para garantir a segurança dos passageiros e o bom funcionamento dos ônibus na cidade. Foram identificadas poucas irregularidades, sobretudo por conta do bom estado da frota, com diversos ônibus novos. Todas as infrações foram autuadas tanto pelo regulamento do serviço de transporte coletivo como pelo Código Trânsito Brasileiro (CTB)”, explicou.

Nesta semana, estão previstas mais 10 ações de fiscalização na porta das garagens, uma no início da manhã e outra à tarde. Diversas garagens do transporte coletivo municipal serão alvo dessas ações nos próximos dias.

A ação na Viação Anchieta foi a terceira operação de fiscalização na semana. Ontem (26), 40 autuações foram emitidas em duas fiscalizações realizadas no Barreiro e no São Marcos.

Na Justiça

Desde o fim de janeiro, a PBH ajuizou na Justiça 274 ações envolvendo 27.707 multas aplicadas às empresas de ônibus que descumpriram cláusulas contratuais. Os processos vão tramitar nas Varas de Feitos Tributários e envolvem a cobrança de R$ 14.355.501,59.

A Prefeitura de BH estima que cerca de 100 mil multas sejam cobradas na Justiça, o que corresponde a algo em torno de R$ 47 milhões.