Um homem de 48 anos acabou preso após revelar que transportava cerca de 100 quilos de maconha. A apreensão aconteceu na madrugada desta terça-feira (25/6) na BR-262, em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas.





Durante operação de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) achou suspeita a atitude do motorista. Ele desviou do trecho, deixou a rodovia e estacionou no Posto Primavera. Os policiais seguiram até o local e iniciaram os procedimentos para verificação dos equipamentos obrigatórios. Verificou, por exemplo, se havia mercadoria sendo transportada juntamente com nota fiscal.





Enquanto os policiais realizavam a abordagem, o motorista ficou nervoso, "Com falas desconexas e imprecisas para perguntas simples", ressaltou a polícia. Por fim, o homem revelou que transportava maconha.





Com a informação, a equipe abriu o compartimento de carga do veículo e confirmou a informação dada pelo motorista.



De acordo com a Polícia Rodoviária, a equipe encontrou várias embalagens contendo substância com características de aparência e odor análogos à maconha. Dentro do compartimento de carga do veículo havia 58 tabletes da droga pesando pouco mais de 98 quilos.

Leia também: Movimento lembra morte de ciclista atropelado por ônibus no Centro de BH





A droga foi carregada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A polícia não informou qual seria o destino. O homem recebeu voz de prisão em flagrante, sendo levado juntamente com o entorpecente e o veículo à delegacia da Polícia Civil de Bom Despacho.