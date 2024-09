Em pleno inverno, Minas Gerais enfrenta mais uma onda de calor em 2024. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas regiões do estado podem marcar 39°C nesta quarta-feira (4/9) devido a condição climática.

Essa onda de calor, que aumenta em 5°C a temperatura média de um local por, pelo menos, três dias consecutivos, afeta todo o estado. As regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste podem chegar a quase 40°C, as demais podem registrar até 34°C nesta quarta.

O calorão é acompanhado por uma forte estiagem, que deixa os índices de umidade relativa do ar em níveis críticos, principalmente à tarde. Segundo o Inmet, há um alerta para baixa umidade, que deve ficar em torno de 12%, índice comparado ao clima de deserto. A Organização Mundial da Saúde considera esse nível como emergencial, já que pode causar riscos à saúde.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, não há previsão de chuva para Minas Gerais até a segunda quinzena de setembro. Ela explica que, caso chova ainda neste mês, será depois do dia 15, e que, mesmo assim, a possibilidade de precipitação é baixa neste cenário de seca. Historicamente, as chuvas no mês ocorrem na transição entre estações, marcando o final do inverno e início da primavera.

“Não há perspectiva de mudança. A umidade relativa do ar continua abaixo dos 30% em todo o estado, exceto na sexta-feira (6/9), que a umidade aumenta no centro-leste mineiro. Perspectiva de chuva apenas para a segunda quinzena [do mês]. Por enquanto, nenhuma chance de chuva em nenhuma região do estado”, afirma a especialista.

Belo Horizonte

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro com altas temperaturas à tarde nesta quarta. A temperatura mínima registrada foi de 18ºC e a máxima pode chegar a 35ºC, mais alta do que a dessa terça (3), a maior de 2024 (34,4ºC). Já a umidade relativa do ar fica em torno de 10%, em estado de alerta. A situação é agravada pela falta de chuva, que marca 139 dias nesta quarta.

A capital amanheceu repleta de fumaça em diferentes localidades. A reportagem do Estado de Minas registrou o céu encoberto de fumaça e névoa seca nos bairros Funcionário e Santo Antônio, na Região Centro-Sul, no bairro São Gabriel, na Região Nordeste, e nos bairros São Francisco e Liberdade, na Região da Pampulha.