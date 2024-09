Somadas as penas, o suspeito pode ficar preso por até 23 anos

O homem que chantageou a cunhada e pediu que a adolescente, de 13 anos, enviasse fotos e vídeos íntimos foi indiciado por estupro de vulnerável, invasão de dispositivo informático qualificado e aliciamento de adolescente. O caso aconteceu em Alpinópolis, no Sul de Minas.

Para um familiar, a adolescente confessou que passou quatro meses de terror. Na época, a menina não sabia a identidade do autor das chantagens. O cunhado tinha 24 anos e, de acordo com as investigações da Polícia Civil, teria conseguido acesso às redes sociais da menina.

Nas chantagens, o homem exigia que a cunhada enviasse fotos e vídeos dela com conteúdo pornográfico. Caso a jovem não fizesse o que o cunhado pedia, ele ameaçava divulgar as conversas privadas que encontrou no perfil da vítima.







Quem descobriu a real identidade do autor foi a Polícia Civil, durante as investigações. A partir dessas informações, um mandado de busca e apreensão foi expedido e o o celular do suspeito foi recolhido.





O homem confessou o crime e alegou que estava “doido”. Por induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita ele foi indiciado por aliciamento de adolescente. Os outros crimes foram estupro de vulnerável e invasão de dispositivo informático qualificado. Somadas as penas, o suspeito pode ficar preso por até 23 anos.