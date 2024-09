Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, sofrerá alterações de trânsito no feriado (7/9)

A Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, será palco para o desfile cívico-militar da Independência neste feriado (7/9). O evento será realizado entre as avenidas do Contorno e Amazonas, na Praça Sete, das 8h às 11h, e fará com que a circulação de algumas vias na área central seja alterada.

Faixas de tecido serão afixadas para orientação aos condutores. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão operar o tráfego na região. O fechamento total das vias será feito às 5h45, mas a partir das 21h desta sexta (6), haverá a proibição de estacionamento de veículos em diversas vias na região do desfile.

A partir das 13h de sábado, haverá a liberação gradativa do trânsito de veículos a partir da Praça Milton Campos. Já a Avenida Afonso Pena, entre Rua Pernambuco e Rua da Bahia, tem previsão de liberação às 18h.

Com as alterações no trânsito, a BHTrans espera dar fluidez ao trânsito, indicando alternativas de desvios e itinerários para o transporte individual e coletivo, e ainda garantir a segurança para veículos e pedestres.

Principais interdições

- Avenida Afonso Pena, entre Praça Sete e Avenida Brasil (sentido Centro/bairro);

- Avenida Afonso Pena, entre Avenida do Contorno (Praça Milton Campos) e Praça Sete (sentido bairro/Centro);

- Avenida Carandaí, entre as avenidas Afonso Pena e Bernardo Monteiro (ambos os sentidos);

- Avenida Getúlio Vargas, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Maranhão (ambos os sentidos);

- Av. Bernardo Monteiro, entre as avenidas Brasil e Afonso Pena (neste sentido);

Trechos Liberados

- A pista da Avenida Afonso Pena, entre as avenidas Brasil e do Contorno (Praça Milton Campos), sentido Centro/bairro, estará liberada ao trânsito.

- Não será permitida a travessia do cruzamento das avenidas Brasil e Afonso Pena (somente veículos de emergência e viaturas).

- A conversão para a Rua Santa Rita Durão, a partir da Avenida Afonso Pena (sentido Centro/Bairro), ficará liberada, sendo interditada operacionalmente para a passagem das tropas/veículos em desfile.

Desvios

Veja como ficam os desvios na região do desfile.







Av. Afonso Pena (sentido C/B): Av. Afonso Pena, Av. Amazonas (à dir.), R. dos Tamoios (à dir.), R. Curitiba (à esq.), Av. Bias Fortes (à esq.), Av. Brasil (em frente), Av. Afonso Pena (à dir.). Ou Viaduto B, Av. Olegário Maciel (em frente), R. Goitacazes (à dir.), Av. Bias Fortes (à esq.), Praça Raul Soares, Av. Bias Fortes, R. da Bahia (à dir.), Av. do Contorno (à esq.), Av. Afonso Pena (à dir.).

Av. Afonso Pena (sentido B/C): Av. Afonso Pena, Av. do Contorno (à esq.), Av. Cristóvão Colombo (à dir.), Av. Brasil (à esq.), Av. Bias Fortes (em frente), Praça Raul Soares, Av. Olegário Maciel (à dir.). Ou Av. Bandeirantes, R. Estevão Pinto (à dir.), Av. do Contorno (à dir.), Av. Francisco Sales (à esq.), R. Sapucaí (à dir.), Viaduto da Floresta (à esq.), Av. do Contorno (à dir.).

Sentido Túnel Lagoinha/Savassi via Viaduto Oeste: Av. do Contorno, R. Paracatu (à esq.), Av. Augusto de Lima (à esq.), R. Rio Grande do Sul (à dir.), R. Guajajaras (à esq.), Av. Bias Fortes (à dir.), Av. Cristóvão Colombo (à dir.). Ou Av. do Contorno, R. Paracatu (à esq.), Av. Barbacena (à esq.), R. Araguari (à dir.), R. Rodrigues Caldas (à esq.), R. Professor Antônio Aleixo, Alameda dos Despachos, Av. Bias Fortes (à dir.), Av. Cristóvão Colombo (à dir.).

Sentido Praça Raul Soares/Floresta: Av. Bias Fortes, R. Mato Grosso (à dir.), Av. do Contorno (à dir.), Av. dos Andradas (em frente), R. Ceará (à dir.), Av. Alfredo Balena (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir.), Av. Francisco Sales (à esq.), Av. Assis Chateaubriand (à dir.).

Sentido Centro/Região Hospitalar: Av. Bias Fortes, R. da Bahia (à dir.), Av. do Contorno (à esq.), Av. Francisco Sales (à esq.), Av. Alfredo Balena (à dir.). Ou R. Caetés, Av. dos Andradas (à dir.), Av. Francisco Sales (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir.), Av. Professor Alfredo Balena (à dir.).

Sentido Região Norte, Venda Nova e Pampulha/Região Hospitalar: Av. Antônio Carlos, Viaduto Leste (à esq.), Av. Contorno, Av. dos Andradas, Av. Francisco Sales (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir.), Av. Professor Alfredo Balena (à dir.). Ou Av. Antônio Carlos, Viaduto B, R. Caetés, Av. dos Andradas (à dir.), Av. Francisco Sales (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir.), Av. Professor Alfredo Balena (à dir.).

Sentido Região Noroeste/Região Hospitalar: Av. Pedro II, Viaduto B, Av. Olegário Maciel, R. Caetés (à dir.), Av. do Contorno (à dir.), R. Paulo de Frontin (à dir.), R. Guaranis (à dir.), R. Caetés (à esq.), Av. dos Andradas (à dir.), Av. Francisco Sales (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir.), Av. Professor Alfredo Balena (à dir.).

Sentido Região Nordeste e Leste/Região Hospitalar: Viaduto da Floresta, Av. dos Andradas (à esq.), Av. Francisco Sales (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir.), Av. Professor Alfredo Balena (à dir.).

Sentido Região Sul/Região Hospitalar: Av. Nossa Senhora do Carmo (pista externa), Av. do Contorno (à dir.), Av. Francisco Sales (à esq.), Av. Professor Alfredo Balena (à esq.). Ou Av. Agulhas Negras, Av. Afonso Pena, Av. do Contorno (à dir.), Av. Francisco Sales (à esq.), Av. Professor Alfredo Balena (à esq.).

Sentido Região Oeste/Região Hospitalar: Av. Amazonas, Av. do Contorno (à dir.), Av. Francisco Sales (à esq.), Av. Professor Alfredo Balena (à esq.). Ou Av. Tereza Cristina, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, Av. Francisco Sales (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir.), Av. Professor Alfredo Balena (à dir.).

Transporte coletivo

As linhas do transporte coletivo terão o itinerário alterado e pontos de ônibus serão desativados nas áreas interditadas. Cartazes informativos aos usuários serão afixados no interior dos ônibus e nos pontos de ônibus interditados.