O dia do sexo é comemorado nesta sexta-feira (06/9), a data serve para as pessoas cuidarem das questões relacionadas ao sexo

Minas Gerais é o segundo estado que mais busca por sexo no país. Segundo dados do Fatal Model — portal de acompanhantes do Brasil — Minas registrou 3.763.043 pedidos por acompanhamentos nos meses de junho, julho e agosto de 2024, perdendo apenas para o estado de São Paulo, que lidera com 3.891.119.





O Rio Grande do Sul ocupa a terceira colocação, com 2.312.307. Em quarto, Santa Catarina, com 2.037.060 e, por fim, o Paraná, com 1.779.966 pedidos. Ao todo, as cinco capitais somaram Conforme o portal, nos últimos três meses, o total de solicitações por acompanhantes nas cinco capitais com mais pedidos chegou a 13.783.495.







Ainda no último trimestre, o gênero mais buscado é o feminino, com 23.448.867 milhões, o que corresponde a 86,6% das solicitações de encontros. Em seguida, pessoas trans, com 9,7%. Por fim, estão os homens, com 3,5%.

De acordo com Nina Sag, acompanhante e fundadora da Fatal Model, “Mulheres ainda são o principal público, mas pessoas trans e homens cis também têm ganhado destaque. Precisamos reforçar conceitos importantes para que a cada dia possamos combater os preconceitos que cercam milhares de profissionais”, conta.

No país, as mulheres representam 51,5% e, no portal, 63%. Pessoas trans são 2% da população, na plataforma correspondem 13%. Houve um aumento de 9%, em relação ao ano de 2022, na presença dos homens cis na plataforma, segundo informa o portal.







