Moradores da região do bairro Suzana, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, registraram uma chuva rápida na tarde dessa sexta-feira (6/9).

A chuva foi muito bem recebida pela cantora Fernanda Garcya, que publicou um vídeo em redes sociais. “Que benção! Não estou acreditando que está chovendo!”.

De acordo com a Defesa Civil estadual, não há previsão de chuva na maior parte de Minas Gerais. Apenas em alguns locais do sul de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes que há a possibilidade de pequenas chuvas devido a atuação de uma frente fria, com ligeira queda das temperaturas.





Em BH, onde não chove há 141 dias segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva. E a precipitação em Brumadinho, cidade vizinha à capital, não foi bastante pra aliviar a situação crítica de seca.