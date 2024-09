O Parque Ecológico Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque das Águas, está inserido no complexo ecológico da Serra do Rola-Moça

O Parque Roberto Burle Marx, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, será fechado a partir desta terça-feira (10/9) para reforma. A expectativa é a de que o tradicional espaço de lazer, também conhecido como Parque das Águas, seja reaberto no ano que vem.

As obras terão duas etapas: a primeira começa hoje. A segunda, no início de 2025.

Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, as obras de requalificação e reforma são financiadas por recursos de compensação ambiental e têm um orçamento de R$ 810.889,00.







Inaugurado há 30 anos, o Parque Ecológico Roberto Burle Marx, localizado no Bairro Flávio Marques Lisboa, tem 176 mil m² e está inserido no complexo da Serra do Rola-Moça, na divisa da Serra do Curral. O local abrigou a antiga “Casa de Descanso do Prefeito” de BH, na década de 90, e a “Cidade do Menor” — alojamento para crianças e adolescentes em risco social.









O parque tem um lago pequeno e o Córrego do Clemente, de relevância ambiental, sendo um dos afluentes do Ribeirão Arrudas, que integra a bacia do Rio São Francisco.









Além de várias nascentes de água, o parque é rico em fauna e flora. A vegetação é típica do cerrado e com espécies nativas representativas de mata ciliar, como, por exemplo, canelas, copaíbas, ingás, jatobás, além de mangueiras e eucaliptos. A fauna, por sua vez, é composta por tucanos, pica-paus, sabiás, gaviões, sanhaços, garrinchas, corujas, saracuras, gambás e micos-estrela.





Para quem gosta de descanso e lazer, o espaço oferece quadra esportiva, praças, um mirante, campo de futebol, trilhas, playground e outros espaços interativos.

O Parque das Águas também oferece atividades coletivas da própria comunidade. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica informa que as atividades educacionais e esportivas que acontecem no parque foram remanejadas em comum acordo com organizadores e participantes.