A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a vacina BCG contra a tuberculose começou a ser aplicada nos 54 centros de saúde da capital nesta segunda-feira (9/9).





O imunizante previne contra as formas graves da doença (meníngea e miliar) e deve ser aplicado até os 4 anos de idade. O ideal é que, preferencialmente, a imunização ocorra com uma dose única ao nascer, orienta o Ministério da Saúde.

“É importante destacar que a vacina protege contra a tuberculose, que é uma doença infecciosa e transmissível, passada de pessoa para pessoa pela tosse, espirro ou fala. Para garantir proteção das formas mais graves da doença, pais, mães ou responsáveis devem levar os recém-nascidos para tomar a vacina”, informou a PBH.

O imunizante também segue disponível em quatro maternidades que atendem a rede SUS-BH na capital, sendo a do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB); a Odete Valadares; do Hospital Sofia Feldman e do Hospital Risoleta Neves. Com isso, assim que nascem, os bebês podem ser imunizados já nas unidades de saúde.

Reações

A vacina BCG geralmente deixa uma cicatriz de até um centímetro de diâmetro no braço direito. A reação inclui uma mancha vermelha que evolui para uma pequena ferida, que depois cicatriza.

Possíveis eventos adversos incluem úlceras grandes, gânglios ou abscessos na pele e disseminação do bacilo da vacina. Os gânglios ocorrem em cerca de 10% dos vacinados. Em caso de qualquer evento adverso, o serviço de vacinação deve notificar as autoridades de saúde e encaminhar o paciente para acompanhamento e tratamento adequados.

Os horários e endereços das unidades que disponibilizam o imunizante podem ser verificados no site da PBH (acesse aqui).