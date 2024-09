Uma árvore de grande porte caiu no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (10/9) e atingiu a rede de energia elétrica.

Patrícia Auade, moradora da rua Ivaí, onde caiu a árvore, conta que ouviu um estrondo perto de 1h30 da madrugada. A árvore da espécie Manguba saiu pela raiz e estava tomada por larvas de besouro metálico. "Alguém gritou. Eu imaginei que estavam roubando cabos e aí deu barulho de transformador. Depois disso acabou a luz", relembra.





Ninguém ficou ferido. No entanto, moradores do Bairro Serra estão sem energia elétrica. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), equipes de poda da companhia estão realizando a retirada da árvore.

Fiação elétrica 'amorteceu' a queda da árvore Leandro Couri / E.M /D.A Press

Patrícia Auade também é dona de um lava-jato que funciona no bairro. A empresária lamenta o impacto da queda da árvore no dia de trabalho, porque perdeu clientes. "Já dispensei vários carros, cerca de dez carros. Hoje mesmo perdi o dia", ressalta.





Como a árvore é de grande porte, a previsão é que a energia seja restabelecida ao longo da tarde, com a conclusão do trabalho de retirada. De acordo com a BHTrans, a rua Ivaí também teve que ser interditada.