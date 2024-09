Nervoso com programa interrompido, empresário promove quebradeira em motel

Um empresário de 39 anos, natural de Governador Valadares, e dois travestis foram autuados na madrugada de terça-feira (11/9), depois de uma quebradeira na suíte de um motel, localizado na Rua Serra Geral, no Bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, no Vale do Aço. Os três assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deverão responder pelo caso na Justiça.

O empresário teria combinado um programa com um dos travestis. No entanto, o acordo não foi cumprido integralmente, já que o profissional alegou não estar se sentindo bem. Insatisfeito, o cliente exigiu um ressarcimento, que foi negado por "Sophia".





O travesti então decidiu ligar para um amigo, também travesti, chamado "Josy", relatando o ocorrido. "Josy" foi até o motel e, ao chegar, inventou uma história de que estaria ocorrendo um sequestro no local, fornecendo o número do quarto, 110.

As funcionárias do motel verificaram a situação, mas não encontraram nada de anormal no quarto, percebendo que os três estavam conversando de forma amistosa.





Quando o empresário viu "Josy", ficou nervoso e iniciou uma discussão acalorada. "Josy" queria levar o amigo embora, mas o empresário exigia parte do dinheiro de volta.

A situação se agravou, e o empresário, tomado pelo nervosismo, começou a destruir o quarto. A Polícia Militar foi acionada e os três foram detidos.