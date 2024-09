Um jovem de 24 anos foi preso por vandalismo no cemitério do Bairro Jusa Fonseca, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta quinta-feira (12/9). O rapaz – que vive em situação de rua – invadiu o local, arrombou as salas do velório e do setor administrativo, danificou diversos túmulos e fez pichações.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os policiais encontraram o jovem caminhando entre os túmulos do cemitério após denúncia. Durante a averiguação, os militares constataram que o suspeito havia arrombado as salas do velório e do serviço administrativo, danificando portas e janelas.







Além disso, o jovem destruiu duas caixas d'água, pichou uma das salas e danificou diversas placas de identificação de túmulos no cemitério. Após ser detido, ele foi levado à delegacia da Polícia Civil por danos ao patrimônio. O jovem já possui registros anteriores por furto e desacato.

A perícia técnica compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe e avaliar os danos causados.