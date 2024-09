Um homem, de 40 anos, se recusou a dar R$ 10 a um pedinte e levou um golpe com um copo de vidro, no rosto. O fato ocorreu num bar localizado na Avenida Governador José Magalhães Pinto, no Bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, na noite de quarta-feira (11/9).





Segundo o relato do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o homem contou que o pedinte se aproximou dele, querendo R$ 10. O homem, alegando que estava sem dinheiro, falou que não poderia colaborar naquele instante.





Foi quando o pedinte se irritou, passou a mão no copo e desferiu o golpe, que resultou em cortes no rosto, próximo ao olho direito. Depois de dar o golpe, o homem fugiu, em direção ao Bairro Olaria.





Os policiais que atenderam a ocorrência levaram a vítima para o Hospital José Maria Morais, em Ipatinga, onde ainda se encontra, em observação. A contusão, segundo os médicos, foi grave.





Uma outra guarnição, em Coronel Fabriciano, fazia busca pelo fugitivo, com base nas vestimentas descritas pela vítima e por testemunhas. No entanto, ele ainda não foi preso.

