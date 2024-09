Um incêndio de grande proporção atinge um ferro-velho, no Bairro Recreio dos Bandeirantes, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo começou na tarde desta quarta-feira (12/9).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 16h. Além do ferro-velho, no lote há um depósito de pneus, o que aumentou o fogo.





As chamas, ainda segundo a corporação, também atingiram a vegetação no entorno do local. Quatro viaturas foram deslocadas para atuar no combate ao fogo. Até o momento não há informações sobre feridos.





Matéria em atualização.