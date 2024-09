Incêndio na Serra do Caraça: Baixa umidade facilita a propagação do fogo

O santuário da Serra do Caraça está fechado para visitações por tempo indeterminado. A medida foi necessária devido à operação de combate ao incêndio que atinge a mata entre as cidades de Catas Altas e Santa Bárbara, na Região Central de Minas.





O anúncio foi feito pelas redes sociais do santuário. Douglas da Silva, funcionário do santuário, explicou que o funcionamento do hotel e do santuário para hóspedes seguem normalmente.





“Nós suspendemos a visitação por causa da operação no estacionamento de visitantes. Movimentação de máquinas, movimentação de helicópteros e dos militares. Por segurança, resolvemos suspender a visitação”.





Nesta terça-feira (17/9), o Corpo de Bombeiros entrou no oitavo dia de combate a uma queimada aos arredores da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário Caraça.

O fogo começou na manhã da última terça-feira (10/9) e permanece queimando a vegetação de Mata Atlântica nativa da região. A área queimada só poderá ser mensurada posteriormente, com auxílio de satélites.





Os militares estão na serra com oito viaturas terrestres, um helicóptero, um drone e dois aviões Air Tractor.

Além do Caraça, os bombeiros atendem ocorrências de incêndio em outras sete unidades de conservação em Minas. Os militares atuam no Parque Estadual do Ibitipoca, Parque Estadual Serra do Brigadeiro, Serra do Cabral, Parque Federal da Serra do Cipó, Parque Estadual de Paracatú, Parque Estadual Serra do Papagaio e Unidade de Conservação Municipal e Particular em Ferros.