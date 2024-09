Mãe conta que filha tinha marcas de mão no bumbum ao voltar da creche

Uma mãe denunciou a Creche Municipal Dona Hermínia, em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, por agressão contra sua filha de 2 anos. A mulher afirma que um dia a menina chegou em casa com marcas na perna e chorando.

Segundo o relato da mãe, a criança é alegre e carinhosa, mas vinha apresentando comportamento mais irritado, comendo pouco e chorando. Em uma ocasião, a menina chegou a dizer que o braço estava doendo e, outra vez, a responsável reparou que a filha voltou com mau cheiro no bumbum, como se não a tivessem limpado corretamente. A mãe, então, foi até a creche e relatou as situações, mas não obteve uma explicação dos profissionais da unidade escolar.





No dia 5 de setembro, a criança foi para a creche febril e a mãe pediu que o motorista da van ficasse de olho nela. Quando voltou para casa, a menina estava ardendo em febre e o motorista relatou que a creche não havia repassado nada a respeito.





A filha disse para a mãe que o bumbum estava doendo, foi então que ela viu marcas vermelhas, semelhantes a dedos de uma mão adulta. Ao ser questionada, a menina disse que foi a “tia” que tinha batido.





No mesmo momento, a mulher ligou para a polícia para registrar um boletim de ocorrência e foi encaminhada para uma unidade de saúde para fazer o exame de corpo delito na criança. Ela relata que a filha estava muito agitada quando foi examinada, não deixando ser tocada e chorando muito.





No dia seguinte, foi até a creche e questionou o que tinha acontecido. A diretora negou que a agressão tivesse acontecido no local. Apesar dos pedidos da mãe para falar com a cuidadora da filha, ela não foi chamada para a reunião.





“A professora passou, chegando para trabalhar e esconderam ela lá para dentro”, afirma a responsável. “Eu me senti inútil. É muito triste ver transformar a vida toda do seu filho assim. É muito difícil não ser acolhida no lugar que pensei que minha filha estaria segura”, completa.

Desde o dia em que as marcas foram encontradas na menina que a mãe decidiu retirá-la da unidade educacional. Desde então, o comportamento da pequena melhorou, voltando a se alimentar bem, brincando e sem febre.





“Eu fiquei tão feliz que até gravei. Ela virou para mim e falou; 'mamãe, eu te amo tanto'. Quanto tempo que eu não via minha filha fazer isso, nem brincar ela tava brincando mais”, declarou a responsável.

A mãe espera que outras crianças não passem pela mesma situação. "Eu vou pedir que coloquem câmeras nas creches, porque isso não pode acontecer com outras crianças. A minha não está mais lá, mas a minha preocupação são as outras que estão”, afirma.





A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto e aguarda retorno.