Apesar de a previsão do tempo indicar possibilidade de chuva em Belo Horizonte nesta quarta-feira (18/9), até as 16h não aconteceram precipitações em nenhuma região. Nas redes sociais, usuários afirmaram ter visto algo parecido com chuva no Bairro Gutierrez, na Região Oeste da capital. No entanto, de acordo com a Defesa Civil de BH, não houve registro.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica que, ao longo desta tarde, pode ocorrer chuva rápida e isolada. No entanto, Olívio Bahia, meteorologista do órgão, explica que a frente fria que se formou no Sul do país e passou pelo litoral do sudeste brasileiro influenciou na possibilidade de registros de precipitações, principalmente nas regiões Sul e Zona da Mata de Minas.





“Para ocorrer chuva, você precisa de dois elementos básicos: calor e vapor de água o suficiente para formação de nuvens carregadas. Calor nós temos, mas a umidade não é suficiente para provocar chuvas intensas que vão reverter o cenário de estiagem excessiva”, disse o especialista.





Nesta quarta-feira, BH completa 152 dias sem chuvas. É o maior intervalo de dias consecutivos sem chuva na capital mineira desde 1961. quando foram registrados 198 dias, conforme dados do Inmet.





O meteorologista Ruibran dos Reis afirma que, a partir deste fim de semana, entre os dias 20 e 21 de setembro, a probabilidade de precipitações aumente nas regiões Sul, Oeste e Central do estado. Mesmo assim, Ruibran diz que a possibilidade é baixa e os episódios sejam “bem isolados”.





“A partir do dia 20 deste mês começa a aumentar a probabilidade de chuvas isoladas por conta de reflexos da pressão atmosférica que deverá cair no litoral de São Paulo. Isso vai causar a convergência da umidade e pode organizar as primeiras chuvas isoladas em Minas”, afirmou o meteorologista.