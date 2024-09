Em homenagem ao Dia do Sorvete, comemorado no dia 23 de setembro, o Sindicato da Indústria de Sorvetes e Gelados Comestíveis de Minas Gerais (Sindsorvete-MG) distribuiu oito mil picolés em um dos lugares mais marcantes da capital mineira: o Mercado Central. Os visitantes aproveitaram para celebrar e se refrescar no calor que atinge BH.





Na tarde desta segunda-feira (23/9), o cenário se repetia em cada corredor do mercado. Algumas pessoas com picolés na mão, outras à procura do carrinho, uma multidão andando atrás da responsável pela distribuição e até mesmo aglomeração na porta dos elevadores na expectativa de encontrar o isopor recém abastecido. Os picolés conquistaram pessoas de todas as idades, de crianças a idosos.





As caixas vazias também estavam por todos os lados, normalmente acompanhadas do lamento de visitantes que não conseguiram garantir o picolé naquela leva. No entanto, assim que o estoque do isopor acabava, o que não demorava a acontecer, as organizadoras voltavam para o estacionamento para reabastecer.





As oito mil unidades, que eram de sabores variados, como uva, leite condensado e biscoito com casquinha de chocolate, acabaram em menos de duas horas.





Público

Os picolés atraíram pessoas de todas as faixas etárias. Alguns dos consumidores foram para o mercado já sabendo da iniciativa e na intenção de se esbaldar, como é o caso do quarteto de amigos Nicolle Cristina, Giovanna dos Santos, Davi Patrício e João Mateus Batista.

Nicolle Cristina, Giovanna dos Santos, Davi Patrício e João Mateus Batista ficaram sabendo da distribuição no Instagram e foram aproveitar Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG





Os jovens, com idades entre 16 e 19 anos, viram o anúncio da distribuição no Instagram e decidiram ir para o mercado logo depois da aula. Eles contam que normalmente se refrescam com banho de mangueira, mas não podiam deixar passar o picolé de graça, que ajuda muito nesse calor.





Algumas das pessoas que estavam no Mercado Central e aproveitaram a distribuição foram pegas de surpresa. É o caso de Anísio Ângelo Gonçalves, de 63 anos, que é da Zona da Mata mineira e veio à capital fazer compras. “Achei muito criativo. Faz diferença no calor”, avalia. Ele conta que em Divino, município em que mora, as temperaturas estão altas como em BH.





Áurea Alves, de 54 anos, é do Ceará, foi ao Mercado Central passear e também foi surpreendida pelos picolés gratuitos. “[No Ceará] Também está muito quente. Para refrescar é muita água e também água de coco”, conta.

Áurea Alves é do Ceará, foi ao Mercado Central passear e foi surpreendida pelos picolés gratuitos Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG





Pessoas que estavam trabalhando também conseguiram desfrutar da iniciativa. Dayane Santos, atendente no Bar da Lora, aproveitou o picolé para amenizar o calor, uma vez que a alternativa apontada por ela de se refrescar com uma cerveja fica para os clientes.

Mesmo já bebendo uma gelada no copo lagoinha, Roberto Silvestre, Rosana Silvestre e Mário Lúcio aceitaram os picolés para lidar com o calor desta tarde na capital mineira. Na hora, o trio não entendeu muito bem a razão da distribuição, para eles, a comemoração do dia 23 de setembro era apenas o aniversário de Roberto. No entanto, a celebração do dia do sorvete foi muito bem recebida por eles.

Iniciativa

Presidente do SindSorvete-MG, Wander Bertolace conta que essa ação para comemorar já acontece há cerca de 13 anos. No Mercado Central, essa foi a terceira vez. “A distribuição num dos melhores mercados do mundo e onde convivem todas as faixas etárias é um sucesso”, avalia o presidente do sindicato.





No ano passado, foram distribuídas seis mil unidades. O aumento para oito mil este ano se dá, principalmente, pelo sucesso da edição de 2023, conta Pauline Almeida, coordenadora do SindSorvete-MG. “Acho que vamos conseguir aumentar ao longo dos anos. As pessoas ficam sabendo, querem vir e experimentar”, ela diz.





Todas as marcas de picolé que participaram da iniciativa são associadas ao SindSorvete-MG e são de variadas regiões mineiras. “Aqui no estado temos gelados comestíveis para todos os gostos, do light ao vegano, com diversos sabores”, destaca Wander Bertolace, que adiciona: “Minas tem frutas marcantes e saborosas”.





O sucesso dos sorvetes, picolés, açaí e outros gelados comestíveis vai além da iniciativa ocorrida no Mercado Central. De acordo com o presidente do SindSorvete-MG, houve um aumento de 23% no consumo quando comparados o quadrimestre entre maio e agosto de 2023 e o deste ano.





Wander Bertolace diz que a maioria das pessoas aumenta o consumo de gelados quando está calor, mas há também aquela parcela da população que consome independentemente da temperatura.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice