Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (26/12) ao se envolver em um acidente com uma carreta, na altura do KM385 da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais.

O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso a São Gonçalo do Rio Abaixo, no sentido Vitória da rodovia. As pistas ficaram interditadas para o socorro dos bombeiros e um engarrafamento de 4 quilômetros se formou no sentido.

De acordo com informações dos socorristas, o caminhoneiro disse que o motociclista tentava ultrapassar a carreta pela mão oposta, mas não conseguiu e bateu na lateral do veículo de carga pesada.

Segundo informações, a carreta passou por cima do condutor e de sua moto. Ele chegou a ser atendido mas morreu no local.