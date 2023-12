As festas de fim de ano e as férias de janeiro são um período naturalmente crítico para viajantes que precisam percorrer estradas de Minas Gerais rumo a destinos turísticos, devido ao aumento de tráfego e à intensificação da chuva. Mas as condições das rodovias também adicionam um desafio a mais para os motoristas. Segundo a Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Rodovias 2023, Minas tem 43,1% das vias avaliadas em condições de pavimento, sinalização e geometria (traçado) ruins ou péssimas, 35,6% em situação regular e apenas 21,3% em bom ou ótimo estado.

Com base nos mapas que compuseram o levantamento, série de reportagem do Estado de Minas traz a partir de hoje um guia exclusivo, trecho a trecho, rumo a alguns dos destinos mais procurados por mineiros e de suas condições, começando pelos eixos da BR-381 para São Paulo e, no outro extremo, rumo ao Vale do Aço e saída para Porto Seguro (BA) (veja quadro na página ao lado). Nesse segmento, os trechos mais críticos ficam entre Bela Vista de Minas e Nova Era, na BR-116, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, e nos quase 200 quilômetros da BR-418 até a divisa com a Bahia.

Nas próximas edições, o guia trará as condições da BR-262, rumo a Vitória, Guarapari (ES) e Triângulo; da BR-040, até Brasília e Rio de Janeiro; da BR-135, até Montes Claros; da BR-356, para Ouro Preto; e da MG-050 com destino à região do Lago de Furnas, no Sul de Minas.

Uma via comum a todos esses destinos para quem parte da capital é o Anel Rodoviário de BH, por si só uma estrada desafiadora com o seu estado geral de 13 quilômetros considerados ruins e outros 13 classificados pela CNT como regulares. O estado geral é como a pesquisa traça a média das condições do pavimento, sinalização e geometria (traçado). A estrada que corta a cidade requer muita atenção dos viajantes, por ter características mistas de trânsito rodoviário e urbano, ligando vários bairros com tráfego local, pontos de ônibus e travessias de pedestres em meio ao transporte rodoviário intermunicipal e interestadual.

Em termos de pavimento, a metade da estrada entre o trevo para a BR-040 (saída para Brasília), no Bairro Califórnia (Noroeste de BH), no sentido Rio de Janeiro, foi considerada ótima, com sinalização regular e geometria boa. Na outra metade, sentido Vitória, na saída pela porção Nordeste da capital mineira, todos os quesitos são regulares, a não ser a sinalização, que é tida como péssima.

Aventura na Bahia começa na estrada

No trecho para o Vale do Aço e Porto Seguro (BA), começando pelo Anel Rodoviário, foram avaliados 920 quilômetros das rodovias BR-381, BR-116, BR-418 e BR-101, dos quais 635 (69%) foram classificados em estado regular e um quarto ruim, com 230 quilômetros (25%). Foram avaliados como bons 40 quilômetros e péssimos 15 quilômetros (entre Bela Vista de Minas e Nova Era). Entre o Anel Rodoviário e João Monlevade, o segmento da BR-381 conhecido como Rodovia da Morte, devido aos altos índices de acidentes, está em obras de ampliação, à espera de concessão para duplicação. Ainda assim, teve o estado geral avaliado como regular.

Segundo as informações do mapeamento da pesquisa CNT feito pela reportagem do EM, as condições do asfalto são ruins a péssimas em 210 quilômetros (23%), quase um quarto do percurso. As piores condições por esse critério ocorrem entre João Monlevade e Bela Vista de Minas, em um trecho serrano, com muitas curvas perigosas ao longo de 10 quilômetros. Em estado ruim foram identificados o segmento de 22 quilômetros da BR-116 em Governador Valadares, do Bairro Turmalina ao distrito de Chonin de Baixo. Já na BR-418, o motorista deve se preparar para buracos, remendos e asfalto ruim pelos 178 quilômetros entre Teófilo Otoni (MG) e a Serra dos Aimorés (MG), na divisa com a Bahia.

A sinalização é ruim também em todo o trecho da BR-418 de Teófilo Otoni a Serra dos Aimorés, e as mesmas deficiências foram observadas no segmento de 95 quilômetros entre João Monlevade e Ipatinga pela BR-381. A geometria da pista, que considera problemas de traçado, com estreitamentos, pontes perigosas e curvas acentuadas, entre outros, é ruim nos 195 quilômetros de João Monlevade a Governador Valadares, pela BR-381, com as deficiências se repetindo de Valadares a Teófilo Otoni, em 135 quilômetros da BR-116 e nos 178 quilômetros que se seguem da BR-418 até Serra dos Aimorés.

Índice de acidentes é alto rumo a São Paulo

Na outra ponta da BR-381, seguindo para São Paulo desde Belo Horizonte, as condições da Rodovia Fernão Dias a partir do Anel Rodoviário de BH são consideradas boas em 545 quilômetros (93%) do total de 588. Mas o viajante não deve se enganar, pois recente pesquisa feita pela CNT mostra que nesse trajeto se encontram alguns dos segmentos de 10 quilômetros mais violentos do Brasil. Entre os Kms 480 e 490, em Contagem, na Grande BH, o grande volume de veículos mistura destinos intermunicipais e interestaduais com tráfego local intenso de bairros densamente povoados. Com essa combinação, entre novembro de 2022 e outubro de 2023 foram registrados 293 acidentes e nove mortes nesses 10 mil metros, o sexto pior índice do Brasil.

Em São Paulo, outro segmento de 10 quilômetros da BR-381 se destacou como mais mortal, entre os Kms 80 e 90, na área urbana da capital paulista, com 172 acidentes e 12 mortes. Em termos de condições da rodovia, o trecho de 10 quilômetros em Extrema, na divisa MG/SP, foi onde a CNT detectou sinalização ruim.

As realidades da BR-381 quase completamente opostas no eixo da Rodovia Fernão Dias, duplicado, administrado pela inciativa privada e pedagiado, mas de tráfego intenso, e o do Vale do Aço, sinuoso, de pistas estreitas e com canteiros de obras, se traduzem no mesmo resultado: acidentes. É o que demanda grande atenção dos motoristas, avalia o professor Raphael Lúcio Reis dos Santos, do Departamento de Engenharia de Transportes do Cefet-MG.

“A melhor geometria da Fernão Dias é um dos aspectos positivos trazidos pelos investimentos da iniciativa privada. É o que mais se diferencia na BR-381, entre as partes Sul (São Paulo) e Norte (Vale do Aço). Na Fernão Dias, paga-se pedágio, mas funciona uma concessão antiga, com duplicação e melhoria de traçado, além de suporte da concessionária para atendimentos de emergência. No outro sentido, o Norte, se convive com trechos sem duplicação e outros com pavimento desgastado”, compara.