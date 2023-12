Um motorista capotou o carro que dirigia na BR-262, na altura de Rio Casca, Região Central de Minas Gerais, depois de ser atingido por outro veículo, na tarde desta segunda-feira (25/12).

O acidente foi flagrado pelo Estado de Minas na volta do feriado de Natal. À reportagem, o motorista do carro cinza relatou que seguia rumo à Ouro Branco, na Região Central de Minas, e errou o trevo de entrada.



Ao tentar fazer a conversão, ele entrou de uma vez para esquerda, sem olhar, e acabou colidindo com o carro que vinha em direção contrária.

Com o impacto da batida, o veículo ficou de ponta cabeça na pista. O homem estava acompanhado pelo filho, que só teve um corte na orelha. O carro não tinha seguro. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do susto, não houve feridos graves no acidente.

Uma equipe do Corpo dos Bombeiros (CBMMG) também está no local. O acidente aconteceu a cerca de 500 metros do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Não há congestionamento e um guincho já faz remoção do veículo.