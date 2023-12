Depois de discutir com a esposa, homem ateou fogo em colchões no interior de Minas Gerais

Um homem de 26 anos ateou fogo na própria casa depois de uma discussão com a esposa, de 28, na tarde deste Natal (25/12), em Pouso Alegre, município no Sul de Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem incendiou dois colchões em cômodos diferentes. Os militares resgataram dois cachorros de pequeno porte, que ficaram presos no imóvel.

Móveis e itens pessoas foram completamente destruídos pelo fogo dentro dos quartos onde o incêndio iniciou. O restante dos cômodos também foi danificado pelo calor, fumaça e fuligem.

Apesar do susto, ninguém se feriu. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.