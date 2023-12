Feriado de Natal pode ser sinônimo de lojas fechadas e cidade deserta. Mas a data festiva também pode ser o momento de ir às ruas e estrear os presentes entregues pelo Papai Noel. Para muitos pais em BH, 25 de dezembro é o momento de tirar a criançada de casa para aproveitar as novidades natalinas.

A auxiliar de limpeza Gabriela Costa, de 26 anos, foi até o Restaurante Popular Herbert de Souza para almoçar com os filhos e ainda voltar para casa com presentes. A pequena Sofia, de cinco anos, contou à reportagem que vai brincar no pula-pula instalado no Centro da cidade e depois vai aproveitar a nova casinha de boneca.

“Eu ganhei uma boneca com um monte de coisas. Aqui tem uma cama, um negócio de iluminar, um guarda-roupa, um espelho para fazer maquiagens, um negócio de notebook pra mexer nas coisas, um sofá, uma sala e uma cozinha”, disse, entusiasmada.

Na Praça da Assembleia, Centro-Sul da capital, Maria Luiza aproveitou a segunda-feira ensolarada para levar ‘Rocão’ e ‘Roquinho’ para conhecer a cidade. A pequena Malu, de cinco anos, estava acompanhada pelos cachorrinhos de pelúcia e da mãe, a médica Ariane Vieira, e contou como descobriu os presentes ao acordar pela manhã.

“Eu deixei um chocolate, leite e biscoito para o Papai Noel. Ele levou o chocolate e bebeu um pouco de leite e deixou o Rocão e o Roquinho. Eles estavam em um saco azul com uns negócios da minha mãe e os meus cachorros”, contou agarrada à pelúcia.

A pequena Malu e a mãe, Ariane, levaram os cachorrinhos de pelúcia para passear no Natal Leandro Couri/EM/D.A. Press

Há visitas do Papai Noel que resultam em uma inevitável saída de casa. Foi o que aconteceu na casa da oficial de Justiça Mariana Reis e do advogado Túlio Reis, que deram uma bicicleta do Homem-aranha ao filho Bernardo, de três anos.

“Papai Noel trouxe para ele hoje de manhã. Ele acordou e viu o presente na árvore e não teve jeito, ficou doido para andar de bicicleta”, conta Mariana enquanto Bernardo pedalava pela Praça da Assembleia.