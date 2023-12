Papai Noel, distribuição de presentes, almoço, cantoria e brincadeiras. Foi assim a segunda-feira (25/12) de Natal no Restaurante Popular Herbert de Souza, em Belo Horizonte. O tradicional evento na capital mineira reuniu milhares de pessoas que sozinhas, em família ou com amigos vieram de vários pontos da capital mineira para celebrar o feriado no Centro da cidade.

Antes das portas do restaurante se abrirem, centenas de pessoas já formavam uma longa fila que dobrava o quarteirão às margens do Ribeirão Arrudas. A chegada de Papai Noel em uma carruagem aliviou a espera da refeição sob um sol forte no Centro de BH. Rapidamente dezenas de pessoas contornaram o veículo do bom velhinho cantando músicas natalinas e tirando fotos.

Conversando e entregando balas para adultos visivelmente emocionados e recebendo crianças no banco da carruagem, Mário de Assis tem quase quatro décadas de serviços natalinos prestados. Um dos idealizadores do Natal no restaurante popular, que já existe há 29 anos, o Papai Noel mineiro garante que, mesmo com toda a experiência, cada 25 de dezembro lhe é único e revigorante.

“Esse ano eu consegui fazer 100 eventos desde o Carnaval. São 29 anos consecutivos vindo aqui, mesmo na pandemia eu participei de ações aqui no Natal. Todo ano eu recarrego minha bateria aqui. Me estresso o ano inteiro, aguento as pancadas da vida, mas aqui é uma tomadinha do céu em que eu ligo meu coração e ele recarrega para o ano vindouro. Estamos aqui dando a essas pessoas um Natal que rico não tem, um Natal cheio de paz e de amor. Elas estão sentando em uma carruagem como a da rainha da Inglaterra, crianças pobres, crianças carentes, meninos de deus. Viva o Natal e viva eles”, disse à reportagem.

O bom velhinho estava acompanhado de integrantes do grupo ‘Movimentos de amor’, que há seis anos acompanha a ação no Restaurante Popular Herbert de Souza. Entregando doces e com instrumentos musicais a tiracolo, os voluntários ajudaram a aliviar a espera na longa fila que se formava no entorno do refeitório.

Para a gestora em Recursos Humanos e idealizadora do ‘Movimentos de amor’, Juliane Bellico, as ações de solidariedade no Natal têm como função emocionar e envolver todas as pessoas que frequentam o restaurante, localizado em área carente da cidade e marcada pela presença massiva da população em situação de rua.

“Essa é uma ação linda para transformar a rua no momento em que estamos aqui trazendo a alegria do Natal, o amor, o olhar e o acolhimento para as pessoas distribuindo balinhas e pirulitos. É um momento mágico tanto para a gente quanto para eles que aguardam a chegada do Papai Noel e a refeição no restaurante popular. Nosso foco é trazer a alegria e a magia do Natal para todos, para as crianças e para os adultos, porque nessa hora todo mundo vira criança”, destacou.

Fila longa se formou nos arredores do restaurante, às margens do Ribeirão Arrudas Leandro Couri/EM/D.A. Press

Comida pesada em toneladas

Diariamente, o Restaurante Popular Herbert de Souza recebe cerca de 3,5 mil pessoas que pagam R$ 3 para almoçar, R$ 0, 75 para tomar café da manhã e R$ 1,50 no jantar. No Natal, a programação especial eleva o movimento no refeitório e intensifica o trabalho de quem sua a camisa para alimentar milhares de moradores da capital.

O Diretor de Unidades de Alimentação Popular da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Wellemy Nogueira, reforça que as medidas das refeições são pesadas em toneladas e que outros aparelhos do município estão em atividade no Natal para dar assistência às pessoas em situação de rua.

“Estamos programando 4 mil pessoas no Restaurante Popular e, para isso, estão sendo produzidas duas toneladas e meia de alimento para essa população. Além do almoço de Natal, oferecemos presentes, a vinda do Papai Noel, uma rua de lazer e a distribuição de picolés para as crianças. A população em situação de rua está sendo atendida com a distribuição de marmitex em outros restaurantes mais distantes como o de Venda Nova e o do Barreiro”, disse à reportagem.

A empregada doméstica Maria das Graças, de 71 anos, é uma das quatro mil pessoas que passaram pelas mesas do refeitório neste Natal. Ela saiu de Venda Nova para almoçar e aprovou as receitas: “É o segundo ano que venho. O almoço é muito bom, vale a pena, de coração”.

Alexandra Ferraz mora no Centro e não precisou fazer grandes deslocamentos para o almoço de Natal. Mesmo sozinha, ela entrou no clima, vestiu um gorro vermelho e destacou que as mesas lotadas do restaurante servem como companhia na data festiva. “Tem muito tempo que eu venho aqui, há mais de três anos. Eu venho só no Natal. A comida é muito gostosa, o Natal é tempo de amor, de cuidar do próximo, principalmente pai, mãe e irmãos. Hoje tem muita gente desunida, brigando e precisamos de mais união”.

Alexandra Ferraz celebra a união no Natal do restaurante popular Leandro Couri/EM/D.A. Press

Do lado de fora do refeitório, na fila para montar os pratos, Bruna Máxima, de 29 anos, levou toda a família para participar do evento. Com a mãe e os quatro filhos na espera, ela tentava conter a empolgação da criançada que, já ansiava pelos presentes distribuídos para quem já tinha feito a refeição. O pequeno André, de 9 anos não escondeu que estava mais empolgado com os brinquedos que ganharia, mas sua irmã, Eloá, disse que almoçar ‘é mais importante’.