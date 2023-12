O que era para ser uma noite de celebração, nesse domingo (24/12), noite de Natal, terminou em confusão e duas pessoas de uma família esfaqueadas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que uma das vítimas, um jovem de 24 anos, que teria começado o tumulto, agrediu um cadeirante e mordeu a sogra.

A briga entre a família se deu por causa do ‘rolezinho’ de motos que passava pela rua, e tirou o sossego em diversas cidades na noite deste Natal. Irritado com o barulho, o jovem foi tirar satisfação com os motociclistas. Os familiares tentaram acalmá-lo e chamaram o rapaz de volta para casa, momento em que ele mostrou agressivo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele voltou agitado para a residência, quebrou uma garrafa, e jogou mesas e cadeiras na parede. Em seguida, avançou em um parente, que é cadeirante, e lhe deu diversos socos, fazendo com que ele caísse no chão.

Durante a confusão, a sogra do rapaz tentou tirá-lo de cima da vítima, momento em que ela foi mordida no braço, na altura do bíceps.



A esposa da vítima, então, pegou uma faca para defendê-lo. Quando a mulher ia acertar o agressor, outro familiar entrou na frente e acabou sendo atingido no peito. Ele foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital. Ela ainda conseguiu esfaquear o jovem nas costas, e fugiu do local.

Mesmo ferido, o jovem ainda quebrou a cadeira de rodas da vítima. Ainda de acordo com a polícia, a esposa do agressor contou que a família estava consumindo bebida alcoólica antes da confusão iniciar.



A PM foi acionada. O jovem foi levado ao hospital, sob escolta policial.