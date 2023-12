Um homem de 30 anos sofreu várias queimaduras pelo corpo depois de ser acordado pelo próprio irmão, de 32, com um balde de água fervente, na véspera de Natal (24/12). O caso aconteceu no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o crime ocorreu na casa onde a vítima mora com dois irmãos e o pai deles, um idoso de 74 anos, que acionou a polícia após ouvir os gritos do filho.





A vítima está internada em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Centro-Sul de BH. A unidade não divulga informações sobre o estado de saúde dos pacientes.



Ainda de acordo com a polícia, a vítima relatou aos polícias ter visto o irmão segurando um copo de alumínio usado pela família para ferver água.

O suspeito estaria sob efeito de drogas, já que, segundo relato do irmão agredido, na noite anterior ele teria feito uso excessivo de cocaína. Aos policiais, ele disse que atacou o irmão por “motivo bobo”, porém não deu detalhes.



Depois do crime, ele fugiu, voltou para casa horas depois e foi dormir. Ele foi preso em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).