A segunda-feira de Natal (25/12) em Belo Horizonte é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. De acordo com a Defesa Civil, as regiões Leste e Centro-Sul já registraram precipitações de intensidade leve a moderada.

O município está sob alerta de chuvas intensas até 8h de terça-feira (26/12). A previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva entre 30 e 50 milímetros, especialmente no período da tarde. A temperatura mínima foi de 16°C pela manhã, a máxima estimada é de 28 °C, com umidade relativa do ar em torno de 60%, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Tempestades quase diárias intercaladas por chuva mais fina e intermitente, que nos últimos dias marcaram o tempo em Belo Horizonte, resultaram em mais um alerta para a capital. Desta vez, o aviso é de risco geológico moderado, emitido pela Defesa Civil do município para a Regional Centro-Sul. O comunicado é válido até esta segunda-feira (25/12).

Nesse período, que pode favorecer para a possibilidade de deslizamentos de terra, a população deve redobrar o cuidado em áreas de encostas. A recomendação do órgão é de que a população mantenham atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.