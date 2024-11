Obra faz parte do projeto da Prefeitura de Belo Horizonte que visa melhorar a fluidez do trânsito na interseção das avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo

A alça do viaduto Waldomiro Lobo, sobre a Avenida Cristiano, no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte, será liberada na manhã desta sexta-feira (15/11). O trânsito estará livre no sentido São Bernardo/Guarani.

A nova estrutura tem 253 metros de extensão e duas faixas de tráfego. A obra faz parte do projeto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que visa melhorar a fluidez do trânsito na interseção das avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, um ponto crítico para a mobilidade na Região Norte da capital.

Conforme a administração municipal, a implantação do viaduto tem objetivo de aumentar a capacidade de tráfego da avenida e reduzir os congestionamentos frequentes, beneficiando diretamente os bairros das regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.







Veja como fica o trânsito na região e as opções para o motoristas:





Sentido São Bernardo/Guarani





A nova alça do viaduto vai facilitar o acesso dos motoristas entre os bairros São Bernardo e Guarani, passando acima da Avenida Cristiano Machado.





A linha S70 (Conjunto Felicidade/Shopping Del Rey) vai utilizar o novo viaduto, alterando o itinerário e melhorando assim o tempo de viagem.

Sentido São Bernardo/Venda Nova

Os condutores devem utilizar a lateral do viaduto e virar à esquerda na Avenida Cristiano Machado, no sentido Venda Nova.





Placas de obra e faixas de pano foram implantadas para orientar os condutores sobre as opções de trajeto na região. Agentes da BHTrans vão monitorar o trânsito e esclarecer dúvidas dos motoristas.





Outras obras



Além do viaduto na interseção com a Waldomiro Lobo, outras obras estão em andamento nas interseções da Avenida Cristiano Machado com as avenidas Sebastião de Brito e Saramenha. Essas intervenções visam eliminar semáforos, o que deve reduzir significativamente os congestionamentos na área.

As intervenções incluem a construção de canteiros e outras estruturas necessárias. O custo total do empreendimento é estimado em R$ 104,8 milhões, financiados pela Corporação Andina de Fomento e recursos do Tesouro Municipal. A Superintendência de Desenvolvimento Capital (Sudecap) é responsável pela supervisão das obras, que têm previsão de conclusão no ano que vem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Com a finalização das obras, espera-se uma melhoria significativa no tráfego local, aumentando a segurança no trânsito e reduzindo o tempo de deslocamento entre as regiões Norte e Central. As intervenções são consideradas uma das mais complexas em mobilidade urbana atualmente em execução no Brasil, prometendo transformar o traçado urbano e facilitar o dia a dia dos moradores”, explica Henrique Castilho, superintendente da Sudecap.