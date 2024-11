Trincas foram encontradas nas paredes de duas edificações do conjunto habitacional São Carlos, famílias tiveram que ser evacuadas

Diversas famílias mineiras estão desabrigadas desde essa quarta-feira (13/11) e precisaram se organizar em um abrigo montado no ginásio poliesportivo da cidade de Alfenas, Região Sul de Minas Gerais. A circunstância se dá em razão de trincas encontradas nas paredes de duas edificações do conjunto habitacional São Carlos, fazendo com que mais de 100 pessoas fossem evacuadas do local.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Marcelo Lopes, explica que, na noite de segunda-feira (11/11), a Defesa Civil foi acionada e um engenheiro civil foi ao local, se deparando com as trincas mencionadas. No dia seguinte, pela manhã, a situação estava ainda mais grave.





Segundo ele, as causas ainda estão sendo investigadas, mas algumas das possibilidades são: o solo encharcado em razão das chuvas das últimas semanas, um vazamento na tubulação de água ou, até mesmo, uma questão estrutural do edifício.





A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil realizou a interdição preventiva total do lugar, principalmente pela evolução rápida das rachaduras.





Conforme o coordenador, a Secretaria Municipal da Criança, da Assistência e dos Direitos Sociais está responsável por avaliar caso por caso e chegar a uma solução para as famílias. Entre as pessoas, são cerca de 48 desabrigados, aproximadamente 14 famílias acolhidas no ginásio, e 60 desalojados, em torno de 20 famílias que foram para casas de parentes ou conhecidos.





Em nota, a Prefeitura de Alfenas informou que foi constatado situação de risco nos blocos cinco e seis do residencial. Não houve feridos.

“Foi constatado um desnivelamento nos blocos, gerando em uma parte o afundamento do solo, resultando em rachaduras. As causas ainda serão apuradas pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, que farão o levantamento das causas juntamente com os órgãos responsáveis”, afirmou.