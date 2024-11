A alça do viaduto Waldomiro Lobo, sobre a Avenida Cristiano Machado, no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte, traz um 'alívio' para comerciantes locais e motoristas que passam pela região. A obra foi liberada na manhã desta sexta-feira (15/11), com trânsito livre no sentido São Bernardo/Guarani.

A alça de 253 metros de extensão e duas faixas de tráfego faz parte de projeto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que pretende melhorar a fluidez do trânsito na interseção das avenidas, ponto crítico na mobilidade na Região Norte da capital.

De acordo com a PBH, a construção do viaduto visa ampliar a fluidez do tráfego na avenida e minimizar os congestionamentos recorrentes, favorecendo os bairros das regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.

Para Nicolas Bastos, de 20 anos, supervisor de uma loja de motos, o trânsito na manhã desta sexta-feira já apresenta melhora em relação aos outros dias. “Diminuiu a confusão que estava”, comentou.

Segundo ele, as obras da alça atrapalharam o comércio local. “Depois que teve as obras, deu uma caída boa [no movimento]. Acredito que, com a abertura do viaduto, vai voltar a melhorar”, conta. As obras tiveram início em novembro de 2022 e devem durar até o próximo ano.

Já para Luís Fernando, comerciante autônomo de 50 anos, é muito bom não esperar muito tempo no sinal. “Faz tempo que eu não fico agarrado no sinal ali. A obra está aprovada demais”, comemorou.

A motociclista Glaucia Gomes, técnica de enfermagem de 43 anos que trabalha na região, também aprovou a inauguração da alça do viaduto. Para ela, a intervenção é “sensacional”. “Ficou excelente o acesso ao Bairro Guarani, liberou a Cristiano Machado”, comentou.

Conforme a PBH, as obras contemplam a construção de canteiros e outras infraestruturas necessárias. O custo total do projeto é estimado em R$ 104,8 milhões, com financiamento da Corporação Andina de Fomento e do Tesouro Municipal. A supervisão fica a cargo da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), que prevê a finalização para 2025.

Veja como fica o trânsito na região e as opções para o motoristas:

Sentido São Bernardo/Guarani

A nova alça do viaduto vai facilitar o acesso dos motoristas entre os bairros São Bernardo e Guarani, passando por cima da Avenida Cristiano Machado.

A linha S70 (Conjunto Felicidade/Shopping Del Rey) vai utilizar o novo viaduto, alterando o itinerário e melhorando, assim, o tempo de viagem.





Sentido São Bernardo/Venda Nova

Os condutores devem utilizar a lateral do viaduto e virar à esquerda na Avenida Cristiano Machado, no sentido Venda Nova.

Placas de obra e faixas de pano foram implantadas para orientar os condutores sobre as opções de trajeto na região. Agentes da BHTrans vão monitorar o trânsito e esclarecer dúvidas dos motoristas.