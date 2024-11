A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), prendeu 90 suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato, com ações em golpes virtuais. A operação “Se deu dúvida, é golpe” foi lançada em outubro e deve seguir até o final do mês.

Do total, 86 prisões ocorreram em Minas Gerais, duas em Goiás, uma no Mato Grosso e uma no Rio de Janeiro. A operação combate fraudes como o envio de PIX errados — o golpe do pix —, promoções falsas, falsos atendentes bancários, cupons de desconto e boletos falsificados.

Segundo a PMMG, a operação, coordenada pela Ficco, tem como objetivo reduzir a criminalidade relacionada aos estelionatos digitais, com um foco especial na conscientização da população, principalmente os idosos, sobre os perigos dos golpes virtuais.

Além das prisões, a operação também contribui para a formação de um banco de dados mais qualificado, que facilita a identificação de novos estelionatários e possibilita a realização de ações mais assertivas no combate aos crimes digitais.

A major Layla Brunnela, porta-voz da PMMG, conta que a operação combina ações repressivas e preventivas. "Essas prisões, inevitavelmente, combinarão com prevenção qualificada e prevenção de ilícitos, além de mostrar uma resposta imediata para a sociedade mineira", afirmou.

A major também destaca a importância da cooperação entre diferentes forças de segurança, incluindo a Polícia Federal, para o sucesso da operação. “Todas as ações de comunicação, preventivas e operacionais, voltadas para uma melhor qualificação dos dados, acabam sendo reforçadas por ações repressivas qualificadas integradas, como é o caso da Polícia Militar, por meio da Diretoria de Inteligência (DINT) e, também, da Polícia Federal (PF)”, pontuou.

Além da divulgação da operação por meio de campanhas publicitárias, inserções em rádio e publicações nas redes sociais pelos canais oficiais, a operação “Se deu dúvida, é golpe” conta também com a colaboração do influenciador digital Tião Bruto Sistemático. Ele tem incentivado o público a se atentar para sinais de fraude, por meio de vídeos que orientam a população sobre como identificar golpes e se proteger.