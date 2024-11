Gustavo Márcio Caetano Mendes, de 47 anos, e seu filho, Gustavo de Oliveira Mendes, de 28 anos, principais suspeitos do assassinato de um casal de idosos, seguem foragidos. Os idosos eram Lázaro Machado Rodrigues, de 85, e Geraldina Rodrigues de Jesus, 90, cujos corpos foram encontrados neste domingo (24/11), no barracão em que moravam, no Bairro Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Gustavo Márcio e Gustavo são, respectivamente, ex-genro e neto das vítimas.





O casal vivia num barracão, alugado, nos fundos da casa de uma mulher, que estranhou ver o portão de acesso à residência aberto, com o cadeado e a corrente caídos no chão. Além disso, o casal não era visto desde o início da noite de sábado, quando saíram para dar uma volta.

Ela pediu ao filho que fosse verificar e este encontrou o casal, morto, dentro do barracão. Geraldina estava caída, de lado, com um sangramento na cabeça. Lázaro estava caído, ao lado da cama do casal, no quarto, de bruços, também com ferimentos na cabeça.





A perícia da Polícia Civil esteve no local e as primeiras conclusões são de que Geraldina foi morta por estrangulamento e agressões no rosto. Existem suspeitas de que Lázaro tenha sido envenenado, por isso, será necessário aguardar a autópsia para definir a causa da morte dele.





Pressão e drogas





Gustavo Márcio, o pai, e Gustavo, o filho, estavam brigando com os idosos devido à venda de uma casa pertencente ao casal. Eles venderam o imóvel sem autorização dos proprietários, e estariam pressionando Lázaro e Geraldina para assinarem o documento de venda.





A compradora do imóvel, uma mulher identificada pelo nome de Tâmia, estaria pressionando pai e filho, pois já teria pago pela casa. Essa mulher já esteve presa, cumprindo pena, e seria ligada ao tráfico de drogas na região de Uberaba.





Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a mãe de Gustavo, o neto, contou que o filho está desaparecido há cerca de dois meses, pois deve a traficantes e agiotas





O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Uberaba, que emitiu um alerta para a prisão de pai e filho.





