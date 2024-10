Ceias de fim de ano devem alavancar vendas de supermercados em 8%

A mesa farta que invariavelmente acompanha as festividades de natal e réveillon deve alavancar as vendas do varejo nos últimos meses de 2024. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (22/10) pela Associação Mineira de Supermercados (Amis), durante a abertura da 36ª edição da feira Superminas Food Show, que ocorre no Expominas, na Região Oeste de Belo Horizonte, até quinta-feira (24/10).



Os empresários do setor apostam, em especial, no aumento da procura por produtos típicos do período de fim de ano, como aves e o tradicional panetone. As frutas secas têm papel de destaque: de acordo com a pesquisa, a demanda por essas iguarias deve crescer 8% em relação ao ano passado.

Outros ingredientes, como temperos e embalagens, também têm projeção de alta. Alguns supermercadistas avaliam ainda que haverá maior procura por itens alimentícios parcialmente ou totalmente prontos para o consumo, já que parte dos consumidores busca praticidade no preparo da ceia.

Porém, as maiores projeções de vendas devem ficar por conta das bebidas, que geralmente acompanham a comilança. As cervejas lideram as projeções do setor, com previsão de 8,3% de alta. Porém, os vinhos também têm grande expectativa de crescimento, na ordem de 7,5%. Confira as projeções para diversos produtos:

Produto Expectativa de alta Peru 2% Outras aves típicas (chester, galeto, etc) 4,2% Carnes diversas (pernil, lombo, etc.) 6,2% Panetone 5,5% Vinhos 7,5% Bebidas quentes 6,3% Cervejas diversas 8,3% Sucos e refrigerantes 6,5% Frutas diversas 7,2% Frutas secas 8,0% Queijos e afins 7,8% Utensílios descartáveis 5,6% Importados para o período* 2% Desempenho de todo o mix da loja 7,3%

Ainda que os destaques sejam os produtos tradicionalmente relacionados às festividades, os supermercadistas apostam em uma alta na demanda por itens de todas as seções. Os empresários do setor preveem crescimento de 7,3% na sazonalidade deste ano em relação à do ano passado.

Setor deve contratar quase 8 mil trabalhadores temporários

Ante às projeções positivas, parte das empresas deve contratar trabalhadores em esquema temporário. De acordo com a pesquisa da Amis, o setor deve abrir 7.920 novos postos de trabalho sazonais.